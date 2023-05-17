مؤشر_سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11277 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا 71.58 نقطة ليقفل عند مستوى 11277.60 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 204 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 136 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 75 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وأسيج، والتعاونية، وملاذ للتأمين، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التموين، والأصيل، ومسك، وساكو، والصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و7.37%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، والتصنيع، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: السعودي الألماني الصحية، وأرامكو السعودية، وجبل عمر، والأهلي، وبحر العرب، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 182.07 نقطة ليقفل عند مستوى 20864.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 24.3 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم.