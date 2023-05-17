ظهور جديد لـ #عبدالفتاح_البرهان بين قواته في #الخرطوم (صور)

سجل قائد القوات المسلحة السودانية، الفريق عبد الفتاح البرهان، ظهوراً جديداً بين قواته في العاصمة الخرطوم.

ونشر حساب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية على «فيسبوك»، صوراً لـ«البرهان» في مقر قيادة القوات البرية، وعلق عليها بقوله: «الجيش السوداني حاضنته شعب أصيل منه وله».

وظهر قائد الجيش السوداني في الصور وهو يصافح عدداً من المواطنين السودانيين وأفراد من الجيش.

وكان الجيش السوداني قد ذكر في بيان، أمس، أن «الموقف العملياتي مستقر في عموم البلاد، عدا أجزاء من العاصمة القومية».

وأوضح أن «اشتباكات جرت مع المليشيا المتمردة في شمال بحري ووسط الخرطوم»، مشيراً إلى أنه «وجه ضربات مركزة علي عدد من أماكن تمركزات المتمردين، نتج عنها خسائر كبيرة في القوات والأسلحة والمركبات».

وأضاف:« نصبت عناصر من قواتنا كمائن ناجحة ضد متحركات للمليشيا المتمردة في شمال بحري، ودمرت ٤ عربات مسلحة، واستولت علي ٦، وتم القبض/ والقضاء على عدد من القناصين، إلى جانب إلقاء القبض علي ٦٠ متمرد في شمال أم درمان، أثناء فرارهم من اشتباكات شمال بحري عبر نهر النيل»، وفق ما جاء في البيان.