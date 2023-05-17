بميزانية 300 مليون ريال.. إطلاق برنامج الاستثمار في #قطاع_الأفلام_السعودي

أطلق الصندوق الثقافي، برنامج الاستثمار في قطاع الأفلام، بميزانية تبلغ 300 مليون ريال سعودي، ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام والتي تبلغ إجمالي ميزانيتها 879 مليون ريال سعودي، وهي إحدى مبادرات برنامج المحتوى الرقمي IGNITE.

وكشف الصندوق عن برنامجه الاستثماري الجديد على مسرح مهرجان كان السينمائي المنعقد حالياً في فرنسا في الفترة من 16 إلى 27 مايو حيث يشارك فيه باعتباره الممكن المالي الرئيسي للقطاع الثقافي في المملكة العربية السعودية.

ودعا الصندوق المستثمرين المحليين والدوليين من المهتمين في قطاع الأفلام للتعاون معه في الاستثمار في القطاع وتنمية موارده.

وأعلن الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن دايل، عن عقد اتفاقية من حيث المبدأ مع شركتي "ميفيك" و رؤى ميديا فينتشرز" لإنشاء أول صندوق استثماري في قطاع الأفلام ضمن هذا البرنامج بقيمة 375 مليون ريال سعودي، وبمساهمة من الصندوق الثقافي بنسبة 40% من قيمة الصندوق للاستثمار في قطاع الأفلام في المملكة.

ويهدف الصندوق الاستثماري إلى الاستثمار في الشركات والمشاريع في قطاع الأفلام أو توفير التمويل اللازم لها، وبناء شبكة من المرشدين ورواد الأعمال وخبراء التوزيع لدعم الشركات، والتأكد من إدارة مخاطر المحافظ الاستثمارية في القطاع باتبّاع أفضل الممارسات.

وأكّد بن دايل أهمية برنامج الاستثمار في تحفيز الاستثمار في مشاريع إنتاج وتوزيع الأفلام، ودعوة المهتمين لإطلاق مشاريع تثري الحراك الثقافي وتمكن قطاع الأفلام، وتساهم بصورة فاعلة في تطوير البنية التحتية للقطاع، فضلاً عن تأكيد مكانة الصندوق كمستثمر رئيسي في قطاع الأفلام، أحد القطاعات الثقافية الواعدة.

وأشار إلى أن إطلاق برنامج الاستثمار ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام يأتي استكمالًا لجهود الصندوق الثقافي في تحفيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع وتنمية موارده ليصبح محركاً رئيسياً نحو تحقيق التنوع الاقتصادي في المستقبل القريب.

ويطمح الصندوق من خلال برنامج الاستثمار لتحقيق الاستدامة الذاتية لبناء قطاع أفلام فاعل وداعم لخلق واقع أكثر تطوراً في صناعة السينما بحلول عام 2030، وتعزيز دور القطاع الخاص لقيادة الجهود الاستثمارية في القطاع.