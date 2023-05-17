وزير_الخارجية_السوري يشكر #السعودية ويصفها بـ«الأرض الطاهرة».. ويكشف موقف #بشار_الأسد من حضور #القمة_العربية (فيديو)

أعرب فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، عن سعادته بانعقاد القمة العربية في دورتها الحالية على أرض المملكة العربية السعودية، واصفاً المملكة بأنها الأرص الطاهرة، أرض نبي الإسلام وأرض العروبة.

وقال وزير الخارجية السوري في تصريحات عقب انتهاء الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في جدة، المقرر عقدها على مستوى القادة، بعد غد الجمعة: «السعودية بذلت جهداً هائلاً من أجل تحسين الأجواء العربية، واحتضان جميع الدول العربية».

وأضاف: «نحن ممتنون من أن كل الدول العربية موجودة في هذه القمة، وهذا إنجاز يحسب لهذه القمة وللدور الذي قامت به السعودية»، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارته للملكة، وزيارة الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إلى سوريا، في إطار التحضير الناجح للقمة.

واختتم بقوله: «نشكر السعودية على تسهيل كل المداولات التي تمت من أجل الخروج بمواقف عربية تعكس إرادة موحدة لمواجهة تحديات المستقبل».

وفي تصريحات أخرى لوكالة الأنباء الفرنسية، أكد «المقداد» أن الرئيس السوري بشار الأسد سيحضر اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القارة، المقرر عقده في جدة، بعد غد الجمعة.

كما أكد أن يلاده ستتبادل مع السعودية كل التسهيلات لإعادة فتح سفارتي البلدين في الرياض ودمشق.