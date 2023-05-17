وزير_الخارجية يلتقي نظيره السوري على هامش الاجتماع التحضيري لـ #القمة_العربية

التقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، في جدة، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الدكتور فيصل المقداد، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة السورية والمنطقة، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.