ماذا ستأخذ رائدة الفضاء السعودية #ريانة_برناوي في رحلتها إلى الفضاء؟ وما هي هدية جدتها؟ #نحو_الفضاء #عاجل

تحدثت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، عن رحلتها التاريخية المرتقبة إلى محطة الفضاء الدولية، وما ستأخذه معها إلى الفضاء، وكذلك هدية جدتها لها.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته شركة "أكسيوم سبيس" يوم أمس الثلاثاء، بحضور زملائها علي القرني ورائدَي الفضاء الأمريكيّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، كشفت عن هدية جدتها، قائلة: “عندما علمَت جدتي بأني ذاهبة إلى الفضاء أهدتني تذكارًا عبارة عن قرطين عمرهما يتجاوز 60 عامًا”.

وأجابت ريانة برناوي عن سؤال ما ستأخذه معها إلى الفضاء، قائلة: “تصحبني كل أحلام النساء السعوديات والعرب إلى الفضاء، وأنا هنا بسبب دعم القيادة الرشيدة بالمملكة، وأشعر بسعادة غامرة كلما تذكرت أني ذاهبة إلى الفضاء، لأنه حلم يتحقق”.

وأضافت: “نحمل على عاتقنا آمال الوطن وطموحاته الكبيرة”، مشيرة إلى أنها تعمل على مدى 10 سنوات في مجالات البحوث العلمية والطبية، وفخورة بأنها تمثل المملكة كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة.

وتنطلق رحلة رائدي الفضاء السعوديين إلى الفضاء في 21 مايو الجاري، في رحلة علمية وتاريخية إلى محطة الفضاء الدولية.