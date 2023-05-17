بايدن يحذر من تخلف #الولايات_المتحدة عن سداد ديونها: “سيكون كارثيا”

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من عواقب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، مؤكدا أنه سوف سيكون كارثيا.

وقال بايدن في تصريحات اليوم الأربعاء، إن قادة الكونجرس متفقون على أنه يجب أن نعمل معا لأنه لا خيار آخر، مضيفا: “قادة الكونجرس على علم بأن التخلف عن سداد الديون سيكون كارثيا للاقتصاد والشعب الأمريكي”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “أثق في أننا سنصل إلى اتفاق بشأن الميزانية وتجنب التخلف عن سداد الديون"، متابعا: “اجتماعي أمس مع قادة الكونجرس بشأن سقف الدين كان بناء”.

وتابع: “سيكون أمرا كارثيا إذا لم تستطع الولايات المتحدة سداد الالتزامات المالية المقررة على الحكومة.. وأثق في أننا سنصل لاتفاق بشأن الميزانية ولن تتخلف أمريكا عن سداد التزاماتها المالية”.