فيصل_بن_فرحان يشارك في عدد من اللجان الوزارية على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية

شارك وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في جدة اليوم، في عدد من اللجان العربية، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين.

تضمنت اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، وبنداً حول تركيا برئاسة مصر، واللجنة الوزارية لمساندة دولة فلسطين برئاسة الجزائرية واللجنة الوزارية المكلفة بدارسة مقترحات الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون لتحديث وتطوير وتعزيز الجامعة العربية.

وناقش بن فرحان، أبرز مستجدات الدول العربية من تعزيز العمل العربي المشترك لحماية الأمن العربي بمفهومه الشامل، وتعزيز ومساندة الأمن المائي والغذائي لجميع الدول العربية، ومتابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي.