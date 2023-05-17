فيصل_بن_فرحان يشارك في اجتماع مجموعة الاتصال العربية المعنية بتطورات الوضع في #السودان

عقد اليوم الثلاثاء في جدة اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزاري المعنية بتطورات الوضع في السودان بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، والسفير سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقش الاجتماع بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية أهم ما تضمنه إعلان جدة ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكد فيصل بن فرحان أهمية بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق، وحث طرفي النزاع على الانخراط في عملية الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه.

وبحث الاجتماع مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان.