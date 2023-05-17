الاتحاد يحدد موعد بدء الاستعداد لمواجهة #الباطن

منح مدرب الاتحاد نونو سانتو لاعبي الفريق راحة لمدة ٤٨ ساعة ( الاربعاء ، الخميس ) بعد ان خاض الفريق مباراة امام الهلال انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما ليصل العميد الى ٦٣ نقطة ويعزز صدارته في قائمة فرق دوري روشن

و سيبدا الفريق الجمعة المقبل استعداداته لمواجهة فريق الباطن الثلاثاء المقبل، ويطمح الفريق في حسم الدوري من هذه المواجهة ، على امل ان يتطلع منافسه النصر في مباراته في نفس التوقيت امام الشباب ، كون الحسابات تشير في حالة تعطل المنافس و فوز الاتحاد يصبح بطلاً لدوري روشن لهذا الموسم

و ينتظر مدرب فريق الاتحاد الضوء الاخضر من طبيب النادي حول جاهزية محترفه (( طارق حامد )) الذي غاب عن المباراة السابقة بسبب الاصابة، وهو ما جعله يتواجد في جدة و لم يغادر مع البعثة الى العاصمة الرياض