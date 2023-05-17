بعد حضورها #قمة_جدة.. الولايات المتحدة تهاجم #سوريا مجددا

واصلت الولايات المتحدة الأمريكية هجومها على دولة سوريا عقب إعلان عودتها إلى جامعة الدول العربية.

وفي أحدث تصريحاتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها لا تعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه أثار نقطة انضمام سوريا إلى جامعة الدول العربية مع شركاء الولايات المتحدة الإقليميين.

وتابع: "لن نطبع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ولا ندعم قيام الآخرين بذلك".

وتشارك سوريا في اجتماع جامعة الدول العربية المقرر عقده في جدة، بحضور الرئيس بشار الأسد وفق تصريحات وزير الخارجية السوري.