صور #شيخ_الأزهر في #السعودية “حديث المصريين”: “بلد الأمن والأمان”

لا تزال صور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقبل أيام تداولت وسائل إعلام محلية مصرية صورة لشيخ الأزهر مرتديا ملابس الإحرام وهو يجلس بعد أداء مناسك العمرة أمام الكعبة المشرفة، واليوم نشرت صورة أخرى بالروضة الشريفة بالمسجد النبوى بالمدينة المنورة.

وتفاعل الآلاف مع صور الشيخ، مشيدين بتواضع الشيخ الذي يبلغ من العمر 77 عاما، وقال حساب حمل اسم صالح الطيب: "الدكتور أحمد الطيب رجل فى قمة التواضع، لا يلبس عمامة طولها مترين، ولا ممسك بعكاز مزخرف ومنقوش ولا مسبحة كهرمانية".

فيما أشاد آخرون بجهود المملكة العربية السعودية المتواصلة في خدمة المعتمرين من كافة أنحاء العالم.