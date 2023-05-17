روسيا تتحدى #الولايات_المتحدة وتعلن تدمير 5 منظومات باتريوت في #كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 5 منظومات باتريوت الأمريكية الصنع في أوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد اعترفت بتعرض منظومة لصواريخ باتريوت الأمريكية للتضرر نتيجة قصف روسي في أوكرانيا لكنها أشارت إلى أنها ما زالت تعمل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي إنه نتيجة لضربة نظام صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في يوم 16 مايو أصيبت محطة رادار متعددة الوظائف بالإضافة إلى 5 قاذفات لنظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت المصنعة من قبل الولايات المتحدة ودمرت بالكامل في كييف‌‌.