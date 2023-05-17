انطلاق #الاختبارات_المعياريةَ #جاهزية لخريجي مؤسسات التعليم الجامعي

انطلقت الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات "جاهزية"، ضمن مشاريع برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل، وتستمر هذه الاختبارات حتى 6 يونيو 2023م، وفقا لهيئة تقويم التعليم والتدريب.

أهداف الاختباراتِ المعياريةَ "جاهزية"

للاختبارات عدد من الأهداف أبرزها:

قياس مستوى تحصيل الخريجين لنواتج التعلم المطلوبة في تخصصاتهم.

معرفة مدى جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

تزويد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بتقارير توضح نقاط القوة وفـرص التحسين لديها.

الاختبارات لا ترتبط بنجاح الطلاب أو رسوبهم.

وتشمل الاختبارات المعيارية 2023 13 تخصصا جامعيا،هي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي).

ويبلغ عدد الطلبة الذين تستهدفهم هذه الاختبارات قرابة (17) ألف طالب وطالبة، وتعقد الاختبارات في (200) موقع تابعة لـ (48) جامعة وكلية داخل المملكة.