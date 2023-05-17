اكتشاف مصائد للحيوانات يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام بجبل الظلّيات

اكتشف علماء في المملكة العربية السعودية منشآت حجرية يعود تاريخها إلى 9 آلاف عام في جبل الظليات بمنطقة الجوف.

وفي منطقة الجوف شمال المملكة حيث يوجد فريق مكون من علماء آثار سعوديين ودوليين، عثر على إحدى أقدم المنشآت الحجرية التي شيّدها الإنسان في جبل الظلّيات يعود تاريخها إلى الفترة بين 8000 و9000 عام.

وأجرت هيئة التراث في المملكة مسح أثري بالتعاون مع المراكز العلمية الدولية، وفق ما نشرته مجلة "بلوس ون" اليوم.

وقالت المجلة إن الآثار تمثل مصائد من الحجر، وهي مبانٍ ضخمة الحجم تُستخدم كمصائد للحيوانات تم تأريخها لفترة ما قبل التاريخ، التي تُعبّر عن قدرة الإنسان قديماً على التكيّف مع طبيعة المكان، بنقل مساحة كبيرة إلى سطح صغير ثنائي الأبعاد.

وأضاف أنها تعد علامةً فارقة في السلوك الذكي للإنسان، وتعزّز فهم كيفية تصوّر المصائد الحجرية الصحراوية وبنائها.

وتابعت الورقة البحثية: "تمّت مشاهدة هذه المصائد الحجرية لأول مرة من الطائرات في عشرينات القرن الماضي، وكانت تُعد للوهلة الأولى مبانيَ أثريةً متطورة تتكون من جدران، ومُذيَّلات يصل طولها إلى أكثر من خمسة كيلومترات تتلاقى في منطقة كبيرة وتتّصل بها غرف ذات حجم أصغر، وخصوصاً في الأركان والزوايا الخارجية، وعلى الرغم من ذلك فإنه لم يتم إثبات وظيفتها واستخداماتها كمصائد للحيوانات البرية، وتأريخِها إلا في السنوات القليلة الماضية، حيث جرى اكتشاف أكثر من 6000 منشأة حتى الآن".

ونشر باحثون من المركز الوطني للبحث العلمي لوحتَين مرسومتَين تُمثّلان مخططات مُصغّرة لمصائد حجرية في المملكة والمناطق المجاورة لها، وعثر في جبل الظلّيات في منطقة الجوف على زوجَين من المصائد الحجرية الصحراوية تتباعد عن بعضها بمسافة 3.50 كم.

كما اكتُشفت في هذه المنطقة لوحة مُصغّرة لمصيدة حجرية صحراوية مرسومةٍ على حجر يبلغ طوله 382 سم، وعرضه 235 سم، ويعود تاريخها إلى حوالي 8000 عام قبل الوقت الحالي.