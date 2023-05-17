أوقاف الراجحي تجدد شهادة التميز الخاصة بنظام إدارة البيئة

استمراراً للتميز إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي ومن خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور بالمشروعات الزراعية التابعة لها، تجدد الشهادة الخاصة بنظام إدارة البيئة (ISO:14001:2015) والشهادة الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية العالمية في أحدث إصداراتها (ISO:45001:2018) حيث تسعى إدارة الأوقاف ممثلةً بإدارة القطاع الزراعي للتميز وتطبيق كافة المعايير المحلية والعالمية في نظام إدارة البيئة، وتطبيق معايير نظام الصحة والسلامة المهنية بمشروعاتها الزراعية وذلك مراعاةً لصحة وسلامة المستهلكين لهذه الثمرة المباركة.

وقد أوضح سعادة الأمين العام لإدارة الأوقاف عبدالسلام بن صالح الراجحي، أن استمرار حصول إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي على الشهادات والاعتمادات المحلية والعالمية في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمر تعطي للتمور المنتجة في المشروعات الزراعية التابعة لإدارة الأوقاف ميزة وقيمة مضافة لمنتجات إدارة الأوقاف من التمور وكذلك زيادة الفرص التسويقية محلياً وعالمياً مما يساهم في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030م في أن تكون المملكة المصدر الأول للتمور على مستوى العالم، كما أن إدارة الأوقاف تسعى وبشكل مستمر لتطبيق الأساليب المتطورة والسليمة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور والفسائل حرصاً منها على صحة وسلامة المستفيدين من منتجاتها الزراعية محلياً وعالمياً.

وأضاف الراجحي أن هذا الانجاز يعكس مدى إدراك منسوبي إدارة الأوقاف برؤية ورسالة وأهداف الإدارة حيث تلتزم إدارة القطاع الزراعي بتطبيق كافة المعايير المحلية والعالمية لتحقيق الاشتراطات اللازمة في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور في المشروعات الزراعية وفقاً لمعايير الصحة والسلامة العالمية، ومساهمة في توفير الغذاء الصحي المتميز.

واختتم الراجحي تصريحه بتقديم جزيل الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على الدعم الكبير الذي يتلقاه قطاع الزراعة بشكل عام وقطاع النخيل وإنتاج التمر بشكل خاص , كما قدّم شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، على دعمه ورعايته المتواصلة والمستمرّة للمشروعات التنموية بمنطقة القصيم، والشكر موصول إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على جهوده المتميزة لخدمة قطاع النخيل والتمور.

داعياً المولى الكريم أن يديم على بلادنا عزها ورخاءها وأمنها واستقرارها وأن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته والقائمين على إدارة الأوقاف والعاملين فيها.