توقيع اتفاقية لإصدار جوازات باكستانية للجالية البرماوية في #السعودية #عاجل

أعلنت السعودية وباكستان عن توقيع اتفاقية (الطريق إلى مكة) بهدف تسهيل إجراءات نقل الحجاج من باكستان، وسيتم تقديم خدمات لهم في مطارات باكستان، ويخضعوا للاجراءات في المطارات السعودية.

وسيستفيد من هذه الخدمة في المرحلة الأولى ما يقارب ٢٦ ألف معتمر من مطار إسلام آباد الدولي، وستوسع الخدمة لاحقا إلى مطاري كراتشي وبيشاور الدوليين.

كما تم توقيع اتفاقية أخرى تسمح بإصدار جوازات السفر الباكستانية للجالية البرماوية التي تعيش في السعودية، وستعمل لجنة ثنائية مكونة من ممثلي السعودية ووزارة الداخلية الباكستانية على إصدار وثائق السفر للبرماويين.