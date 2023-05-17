السعودية وبريطانيا تبحثان مستجدات الأزمة اليمنية

تواصل المملكة العربية السعودية جهودها الدولية والإنسانية لتخفيف الأزمة اليمنية عن المواطنين.

بحث سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم، مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، جهود المملكة المختلفة لدعم السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وناقش اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما جرت مناقشة دعم الحكومة والتنمية والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.