في عيد ميلاده.. أحدث ظهور للفنان المصري #عادل_إمام

يحتفل عشاق الفنان المصري عادل إمام بذكرى ميلاده الـ 83 اليوم الأربعاء، ويبحث الكثيرون عن آخر ظهور للزعيم خاصة أنه مختفى عن الإعلام خلال الفترة الأخيرة بسبب ظروفه الصحية.

والمقربون من الزعيم حرصوا على طمأنة الجمهور المصري والعربي على صحة عادل إمام، ونشروا صورا لهم أثناء تهنئته بعيد ميلاده، إذ نشر شقيقه عصام إمام، ومدير أعماله عادل سليمان والفنان خالد سرحان صورا للفنان المصري.

وتبين الصور المتداولة والتي لاقت تفاعلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من الجمهور الذي تمنى دوام الصحة والعافية للفنان عادل إمام.

واشتهر عادل إمام في السينما والدراما العربية، وحقق شهرة واسعة في العالم العربي، إذ حققت أفلامه أرباحا كبيرة خلال فترة الثمانيات والتسعينيات وما زالت تلقى رواجا حتى الآن.

وعادل إمام اسمه بالكامل عادل محمد إمام محمد بخاريني، وولد يوم 17 مايو من عام 1940، ويُعَد أحد أشهر الفنانين في مصر والوطن العربي.

وقدم الزعيم قرابة 126 فيلماً و16 مسلسلاً و11 مسرحية ومسلسل إذاعي.