طقس الخميس.. “#الأرصاد”: #أمطار رعدية تؤدي إلى جريان #السيول وزخات من #البرد على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأكد المركز أن الحالة الجوية تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

وأشار إلى أن السماء تكون غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.

على جانب آخر، هطلت على منطقة نجران، أمطار رعدية ما بين متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة نجران، وعدداً من محافظات ومراكز المنطقة، سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب.