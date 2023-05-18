بالصور.. وزير #الحرس_الوطني يرعى حفل تخرج كلية #الملك_خالد العسكرية

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 34، والدفعة 39 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.

وعقب وصول سموه عزف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبَّر فيها عن سعادته ومنسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني حفل التخرج.

بعد ذلك شاهد سموه والحضور العرض العسكري العام الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، كما شاهد سموه العرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية، بعد ذلك أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.

عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد علي بن ناصر الخليوي، بعدها أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد الركن عيد بن راجح العتيبي، النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم سموه الطلبة المتفوقين، كما تسَّلم سموه هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية.

ثم التقطت الصور التذكارية لسمو وزير الحرس الوطني مع الخريجين، وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.