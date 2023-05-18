ليست الحلوى فقط.. أطعمة تؤدي إلى #تسوس_الأسنان  

كشفت دراسة طبية حديثة عن وجود أطعمة تضر بالأسنان، حيث تؤدي إلى تسوسها مثلها في ذلك مثل الحلوى، ومن أبرز هذه الأطعمة :

الأطعمة المقلية

من المحتمل أن يتسبب الطعام المقلي المقرمش في ظهور شقوق وكذلك تسوس مع مرور الوقت، ويمكن أن يؤدي إلى الحساسية والألم والحاجة إلى الحشوات.

الزيتون

على الرغم من أنها وجبة خفيفة رائعة، إلا أن "الحجارة" المختبئة بداخلها يمكن أن تكون خطيرة، فالعض غير المقصود على بذور الزيتون يمكن أن يؤدي إلى تشققات في الأسنان.

الكُركُم

من "الأطعمة الخارقة" عندما يتعلق الأمر بصحتنا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، ولكن بالنسبة لأسناننا، من الأفضل تقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أن تظل أسنانك بيضاء لؤلؤية.