لسبب صادم.. #ذبح شاب أمام بناته الأربعة ووالديه في #مصر

هز الشارع المصري جريمة مقتل شاب أمام منزله على مرأى ومسمع من بناته الأربعة ووالديه.

وبدأت الواقعة بشراء طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا قطعة حلوى من متجر المجني عليه، ثم طلبت منه استرجاعها لكنه رفض لوجود عبث بها.

وسرعان ما أبلغت أهلها وتفاجأ الضحية بـ4 منهم ينهالون عليه بالضرب والسحل حتى منزله وقاموا بطعنه بسكين بالرقبة والصدر أمام بناته الأربعة ووالديه وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

وقال أحد شهود العيان إن المتهمين معروفون في البلدة بكثرة ارتكاب المشاكل ولديهم عدة قضايا سابقة مطالبا بالقصاص للضحية الذي ترك والديه و4 بنات بعمر الزهور.