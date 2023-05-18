اليوم.. “#التعليم” تعلن عن #حركة_النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات #عاجل

تعلن وزارة التعليم اليوم الخميس عن حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات، حيث سيتم إعلان النتائج عبر نظام "نور".

ولمعرفة كيفية الدخول على النتيجة عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على نظام نور من خلال الرابط التالي (أضغط هنا ) .

2- خدمات شؤون المعلمين.

3- الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الخارجي.

4- على أن تكون الرغبة المظللة باللون الأخضر هي التي تم النقل عليها.

وسوف يتم فتح باب الاعتراض على نتيجة النقل الخارجي من خلال نظام "نور" بدءا من الأول وحتى 5 ذي القعدة المقبل.

كما سيتم اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي يوم الأحد الموافق 8 ذي القعدة .