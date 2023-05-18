انفاذا لتوجيهات القيادة.. بدء عملية فصل #التوأم_السيامي النيجيري “حسانة” و”حسينة” (#فيديو) #عاجل

انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة يستعد الفريق الطبي لعملية فصل التوأم السيامي النيجيري "حسانة" و"حسينة" في الرياض.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية حوالي 14 ساعة على 8 مراحل، ويتكون الفريق الطبي الجراحي المشارك من 35 طبيبًا إضافة إلى 85 عضوا من فريق طبي متعدد التخصصات.

وتُضاف هذه العملية لرصيد المملكة الإنساني في عمليات فصل التوائم؛ إذ تُعد العملية رقم 56 في مسيرة البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الذي يقوده فريقًا طبيًا من أمهر الأطباء السعوديين.

وتواصل المملكة ريادتها ودورها الإنساني تجاه شعوب العالم عبر البرنامج السعودي لفصل التوائم والذي يختص بدراسة حالات التوائم السيامية واستقبالها من كافة الدول بما يساهم في رفع المعاناة عنهم وعن ذويهم ليعيشوا حياة طبيعية.