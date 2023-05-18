بـ43 مئوية.. #مكة تسجل أعلى #درجة_حرارة اليوم في #المملكة  

كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الخميس في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة "تويتر"، أن مدينة مكة سجلت أعلى درجة حرارة بـ43 مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة ووادى الدواسر 40 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن أبها سجلت أدنى درجة حرارة اليوم بـ17 درجة مئوية، فيما سجلت الباحة 18 درجة مئوية، بينما سجلت طريف 20 درجة مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ببعض مدن المملكة: