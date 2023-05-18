قوات_الاحتلال تحول #القدس لثكنة عسكرية.. ومستوطنون يقتحمون باحات #المسجد_الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن العشرات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، قبل ساعات من تنظيمهم لما يسمى مسيرة الأعلام الاستفزازية، التي ستنظم في شوارع البلدة القديمة بالقدس.

وقد نشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها على مداخل مدينة القدس، لتأمين عملية الاقتحام، بالتزامن مع ذلك أغلقت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالأقصى، ومنعت الفلسطينيين من دخوله.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن ما يسمى مسيرة الأعلام العبثية الاستفزازية، لا تمنح الاحتلال أية شرعية، ولن تنجح سياساتهم القمعية القائمة على القوة في تغيير معالم مدينة القدس، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كل مخططات التهويد والاستيطان بصموده وثباته ودفاعه عن مدينة القدس ومقدساتها.