أبو_الغيط: عودة #سوريا لا تعني أنه تم التوصل لحل للإشكالية السورية #قمة_جدة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن قمة جدة سوف تشهد عودة سوريا كعضو كامل العضوية في الجامعة العربية ، مضيفا أن عودتها لا يعني التوصل لحل للإشكالية السورية.

وأضاف في لقاء مع قناة "العربية" اليوم الخميس أن للدول العربية حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا أم لا، مشيرا إلى دمشق قبلت أن تكون عودتها للجامعة العربية جزءا من سياق الحل.

وأكد أن الأحداث العالمية سرّعت من قرار عودة سوريا للجامعة العربية، كاشفا النقاب عن أن جامعة الدول العربية لم تتوقف عن التواصل مع سوريا خلال السنوات الماضية.