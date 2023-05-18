لتعزيز الأداء التشغيلي والمالي.. “#أرامكو” تستحدث منصبين قياديين

استحدثت شركة أرامكو السعودية منصبين قياديين ، هما الرئيس للتنقيب والإنتاج، والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق.

ويرتبط المنصبان مع نواب الرئيس التنفيذيين إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، وذلك في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها والمنصبان .

وتم تعيين ناصر بن خالد النعيمي رئيسًا للتنقيب والإنتاج، فيما تم تعيين محمد بن يحيى القحطاني رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، وبذلك يحلان محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج؛ النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).

التنقيب والانتاج

و أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إداريتيها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أن أرامكو السعودية تركز من خلال هذه المناصب، على منظومة أعمالها في قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، مواصلةً لجهودها في التحوّل لتلبية متطلبات الطاقة في العالم.

الأداء التشغيلي والمالي

وتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرة الشركة في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب الوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و 2).

والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050م، ومواصلةً لجهودها في الابتكارات وتحديد طرق لتحسين الأداء خلال مجموعة أرامكو السعودية، وستساعد هذه المناصب في تحقيق أهداف الشركة.