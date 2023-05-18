رئيس فريق التخدير: إتمام المرحلة الأولى من فصل #التوأم_السيامي النيجيري ووضعهما مستقر (#فيديو)

كشف رئيس فريق التخدير الدكتور نزار الزغيبي، آخر تطورات الحالة الصحية لعملية فصل التوأم السيامي النيجري "حسانة وحسينة".

وأكد في لقاء مع "برنامج اليوم" المذاع على "الإخبارية"، إن المرحلة الاولى من عملية فصل السيامي النيجيري قد تمت خلال 40 دقيقة فقط، موضحا أنه قد تم تخدير كل طفلة بشكل مستقل.

وأشار إلى أنه تم تركيب أنابيب التنفس و القساطر الشريانية والوريدية من أجل تحضير الطفلتين لعملية الفصل، موها بأن التوأم تشتركان في الأمعاء والكبد والجهاز التناسلي

وأوضح الزغيبي أن وضع التوأم مستقر وأن كافة المؤشرات الحيوية سليمة، لافتا إلى أنه يجرى الآن المرحلة الثانية وهي الخاصة بالمناظير للمسالك البولية والتناسلية.