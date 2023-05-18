الرئيس المصري يصل #جدة للمشاركة في القمة العربية #قمة_جدة

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى جدة اليوم الخميس لحضور اجتماعات جامعة الدول العربية والتي سوف تبدأ اجتماعاتها غدا الجمعة.

وتعقد القمة العربية في ظل ظروف استثنائية ومعقدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتنبع هذه الظروف الاستثنائية في ظل تصاعد الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية التي تحتم على الدول العربية التوصل إلى آليات تستطيع من خلالها مواجهة التحديات المشتركة.

كما توجب هذه الظروف تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة جامعة الدول العربية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر.