انفجارات في عدة مدن أوكرانية.. وتحذيرات من ضربات على #كييف

شهدت عدة مدن أوكرانية اليوم الخميس انفجارات، فيما ناشدت السلطات الأوكرانية المواطنين في كييف الاحتماء في ملاجئ آمنة.

وقال رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في كييف سيرغي بوبكو، إنه تم تسجيل سقوط حطام في منطقة دارنيتسكي بالعاصمة، مشيرًا إلى أنه يجرى التحقق من البيانات بشأن الأضرار التي لحقت هذه الانفجارات.

من جانبه أعلن الجيش الأوكراني، أن منطقة فينييتسيا بوسط البلاد، تتعرض لهجمات «بصواريخ كروز»، وعلى إثر ذلك أطلق تحذيرات للسكان في جميع أنحاء البلاد، من خطر تعرضهم لضربات جوية، وبناء عليه تم تفعيل أنظمة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.