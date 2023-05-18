«كبد وأمعاء».. إلى أين وصلت جراحة فصل #التوأم_السيامي_النيجيري #حسانة و #حسينة؟ (فيديو)

كشف الدكتور أحمد آل سعد، من الفريق الطبي الخاص بجراحة فصل التوأم السيامي النيجيري «حسانة» و«حسينة»، ما وصلت إليه الجراحة حتى الآن.

وأكد «آل سعد» أن المرحلة الرابعة من عملية فصل السيامي النيجيري على وشك الانتهاء، وهي خاصة بـ«فصل الكبد والأمعاء».

وأضاف في تصريحات مع قناة «الإخبارية»: «يتبقى 4 خطوات أخرى، وفور الانتهاء من المرحلة الرابعة ستبدأ المرحلة الخامسة، وهي خاصة بفصل المسالك البولية والأجهزة التناسلية».

وشدد على أن «التوأم في حالة مستقرة، وفقاً للمؤشرات الحيوية وقياسات القلب وغيرها».

وأشار إلى أن الجراحة بدأت في الثامنة صباحا، وتم اختصار الوقت الخاص بالمراحل السابقة من ساعتين إلى 40 دقيقة، بفضل خبرة الفريق الطبي.

وبدأ فريق طبي متخصص إجراء عملية جراحية لفصل التوأم السيامي النيجيري حسانة وحسينة، في الرياض، انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية حوالي 14 ساعة على 8 مراحل.

ويتكون الفريق الطبي الجراحي المشارك من 35 طبيبًا إضافة إلى 85 عضواً من فريق طبي متعدد التخصصات.

وتُضاف هذه العملية لرصيد المملكة الإنساني في عمليات فصل التوائم، فهي العملية رقم 56 في مسيرة البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يقوده فريق طبي من أمهر الأطباء السعوديين.