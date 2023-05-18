35 كجم.. إحباط تهريب ستائر مشبعة بـ #الشبو في مطار الملك عبد العزيز الدولي #عاجل

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في إحباط محاولة تهريب 35 كيلو جرام من «الستائر» المشبعة بمادة «الشبو».

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه تم «إحباط محاولة تهريب 35 كيلوجرام من الستائر المشبعة بمادة الشبو، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة».

وأشارت إلى القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، وهما شخصان، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ويوم الإثنين الماضي، تمكّنت الهيئة في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1,395,930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن «ألواح خشبية»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب «الكبتاجون» مُخبأة في تجاويف هذه الألواح.

ودعت الهيئة إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، والتي تستقبل من خلالها البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​