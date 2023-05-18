عبر «#ساهم».. تبرعات حملة #إغاثة_الشعب_السوداني تتجاوز 18 مليون ريال

تجاوز إجمالي التبرعات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، عبر منصة "ساهم"، حاجز الـ 18,657,708 ريالًا، قدّمها 93,226 متبرعًا.

وأطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطلق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق، بتوجيهٍ كريمٍ من خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله - ، موضحًا أن الملايين من السودانيين بحاجة إلى الوقوف معهم في محنتهم بعد تدهور الأوضاع الإنسانية والنقص الشديد في الغذاء والدواء والمأوى والمياه الصالحة للشرب.

وتشمل المساعدات توفير الغذاء والمساعدات الغذائية، وضمان وصولها إلى الشعب السوداني داخل الأراضي السودانية، ولا سيما تلك المناطق التي تفتقر إلى الغذاء وتعاني سوء التغذية، خلال الأزمة الأخيرة، وتوفير الدواء والمساعدات الطبية.