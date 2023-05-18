جامعة_جازان أولى الجامعات السعودية في نسبة توظيف الخريجين

حققت جامعة جازان المركز الأول على الجامعات السعودية في نسبة توظيف الخريجين بسوق العمل بنسبة 77%، والمركز الثاني في سرعة توظيف الخريجين بسوق العمل خلال السنة الأولى من التخرج بنسبة 43%، وفقاً للتقرير الصادر من المرصد الوطني للعمل.

وقال رئيس جامعة جازان، الدكتور مرعي القحطاني، إن هذا الإنجاز يؤكد تميز مخرجات الجامعة وطلبتها، الذين تسلحوا بالعلم والمهارات التي مكنتهم من الحصول على هذه الفرص، موجهاً الشكر للخريجين وللطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة، وأصحاب العمل لثقتهم في مخرجات الجامعة.

وأضاف أن جامعة جازان تعمل بجميع أجهزتها وطواقمها على أن يكون مخرج الجامعة متميزاً، ليجد فرص التوظيف في سوق العمل، ويكسب ثقة أصحاب العمل، في ظل وجود إدارات ومراكز خاصة بالخريجين في عمادة شؤون الطلاب تتابع مهام توظيف خريجي الجامعة وإيجاد فرص العمل لهم.

واختتم بأن «جامعة جازان شاملة ولديها جل التخصصات، وخريجوا الجامعة عملوا في كافة القطاعات الحكومية والخاصة».