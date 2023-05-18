ضبط موظفين بـ #المحكمة_العامة في #جدة بتهمة تلقي رشوة من مواطن #عاجل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إجراءات القبض بالجرم المشهود على كل من الموظف "أيمن صلواتي"، والذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، والموظف "علي الدوقي"، الذي يعمل مديرًا لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة.

جاء ذلك أثناء استلام الأول مبلغًا وقدره 250000 ريال، من أصل مبلغ 500000 ريال، كرشوة من مواطن، مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف، ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره 7.317.000 ريال، واستلام الثاني نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول، وقدره 125000 ريال، مقابل دوره بالقضية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومسائلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضيه النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.