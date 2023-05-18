200 وظيفة جديدة في لقاء «#غرفة_الأحساء»

عرضت غرفة الأحساء، 200 وظيفة، خلال اللقاء التوظيفي الذي نظمته مع إحدى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاتصالات، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "مكتب الضمان الاجتماعي – تمكين"، وشركة سابك "مبادرة نساند"، والمعهد الثانوي الصناعي الأول بالأحساء.

وشهد اللقاء الذي استمر يومين، إجراء 560 مقابلة شخصية مع الشباب والشابات السعوديين المتقدمين للوظيفة "مزوّد خدمة"، ضمن برنامج تدريب منتهي بالتوظيف، ويخضع طالب أو طالبة العمل المقبول لبرنامج تدريبي لمدة شهر قبل البدء بالعمل الذي يوفر بيئة مُحفّزة ومجموعة من المميزات والبدلات والحوافز المناسبة.

ويأتي اللقاء ضمن خطط الغرفة وبرامجها المستمرة ممثلة بمركز التدريب والتوظيف لطرح فرص العمل والتدريب والتوظيف وتوطين الوظائف وذلك بالتعاون مع شركائها في القطاعين الخاص والعام، بهدف الإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات الأحساء ودفع وتيرة التوطين بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب مُستهدفات رؤية 2030م.