مؤشر #سوق_الأسهم_السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11344 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 66.80 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 11344.40 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 6.7 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 216 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 132 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «التعاونية، والداوئية، وتكافل الراجحي، وتوبي، وبن داود» الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: «الجزيرة ريت، وجبل عمر، والأبحاث والإعلام، والتموين، والمجموعة السعودية» فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، بنسب ارتفاع وانخفاض تراوحت ما بين 7.50% و3.38%.

فيما كانت أسهم شركات: «جبل عمر، وأمريكانا، والإنماء، والجزيرة، والأهلي» هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: «الإنماء، والأهلي، وجبل عمر، والراجحي، والجزيرة» هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» منخفضاً 32.14 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 20832.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39.8 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.