من داخل #غرفة_العمليات.. لحظة فصل #التوأم_السيامي_النيجيري (فيديو)

اكتملت المرحلة الحاسمة من عملية فصل التوأم السيامي النيجيري «حسنا» و«حسينة» بنجاح، ويتبقي عدة ساعات لـ«إعادة الترميم»، وفق الدكتور عبد الله الربيعة، رئيس الفريق الطبي المعني بجراحة الفصل.

ووثقت قناة «الإخبارية» من داخل غرفة العمليات، لحظة فصل التوأم، وسط تصفيق بنجاح العملية من قبل أعضاء الفريق الطبي.

وبحسب الدكتور سعد المحرج، تتبقى 5 ساعات على انتهاء العملية بشكل كامل، مؤكداً أن حالتهما الصحية «مطمئنة».

وكان الدكتور أحمد آل سعد، من الفريق الطبي المعني بالجراحة، قال إن المرحلتين الرابعة والخامسة من من عملية فصل التوأم، تتضمن فصل الكبد والأمعاء، وفصل المسالك البولية والأجهزة التناسلية».

وكشف أن الجراحة بدأت في الثامنة صباحا، وتم اختصار الوقت الخاص بعدة مراحل سابقة من ساعتين إلى 40 دقيقة، بفضل خبرة الفريق الطبي، مؤكداً أن «التوأم في حالة مستقرة، وفقاً للمؤشرات الحيوية وقياسات القلب وغيرها».

وبدأ فريق طبي متخصص إجراء عملية جراحية لفصل التوأم السيامي النيجيري حسنا وحسينة، في الرياض، انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ومن المتوقع أن تستغرق العملية حوالي 14 ساعة على 8 مراحل.

ويتكون الفريق الطبي الجراحي المشارك من 35 طبيبًا إضافة إلى 85 عضواً من فريق طبي متعدد التخصصات.

وتُضاف هذه العملية لرصيد المملكة الإنساني في عمليات فصل التوائم، فهي العملية رقم 56 في مسيرة البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، الذي يقوده فريق طبي من أمهر الأطباء السعوديين.