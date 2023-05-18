حتى الحادية عشر مساءً.. #الدفاع_المدني يحذر من هطول #أمطار_غزيرة على 5 مناطق

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على 5 مناطق، حتى الحادية عشر من مساء اليوم.

وأشار «الدفاع المدني» إلى التنبيه المتقدم الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بشأن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حتى الساعة 9 مساءً

وكذلك إلى التنبيه المتقدم من «الأرصاد» عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، حتى الساعة 10 مساءً، وعلى منطقة عسير، حتى لساعة 11 مساءً.

كما تضمنت تنبيهات «الأرصاد»: هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، حتى الساعة 11 مساءً، وعلى المنطقة الشرقية، حتى الساعة 10 مساءً.

وأشار «الأرصاد» في تنبيهاته المتقدمة إلى أن هذه الأمطار الغزيرة سيصاحبها أتربة مثارة، وفق «الدفاع المدني»، والذي شدد على أهمية الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.