لأول مرة خارج #الاتحاد_الأوراسي.. #السعودية تستضيف المعرض الصناعي الرئيسي في #روسيا 

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يومي 29 و30 مايو الجاري، البعثة التجارية متعددة القطاعات "MADE IN RUSSIA + INNOPROM"، التي تعتبر المشروع الرئيسي لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا.

وأوضح موقع "روسيا اليوم"، أنه بذلك سيتجاوز هذا المعرض الصناعي الرئيسي لروسيا، الذي انطلق منذ 14 سنة، حدود الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، للمرة الأولى، بعد أن أقيم على مدى 3 سنوات متتالية في العاصمة الأوزبكية طشقند، كما أنه سيقام أيضا في أستانا عاصمة كازاخستان، خلال سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تشارك بالبعثة التجارية، في نسختها الأولى في السعودية، أكثر من 100 شركة روسية، بما فيها الشركات الصناعية العملاقة مثل "روستيخ"، و"ترانسماشخولدينغ"، و"روستسيلماش"، و"سيلوفي ماشيني"، و"غيوسكان"، و"بيوكاد"، و"غيروفارم". وستعرض هذه الشركات على الشركاء السعوديين أحدث ما لديها من تقنيات.

ومن بين المشاركين أيضاً، العديد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذين يبحثون بنشاط عن المشترين السعوديين، وفق الموقع الروسي.

ديين.