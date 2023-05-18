تعرف على القيمة التسويقية لطرفي نهائي #دوري_أبطال_أوروبا

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستكون بين مانشسترسيتي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

وتجاوز المان سيتي عقبة ريال مدريد فيما تفوق الإنتر على ميلان في الدور قبل النهائي.

وتبلغ القيمة الإجمالية لطرفي المباراة النهائية أكثر من مليار ونصف المليار يورو، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص.

القيمة السوقية للاعبي قائمة مانشستر سيتي تبلغ 1.05 مليار يورو، فيما يعتبر إيرلينج هالاند صاحب الأعلى قيمة بـ170 مليون يورو، ويأتي بعده فيل فودين صاحب الـ110 ملايين يورو.

في المقابل، تبلغ القيمة السوقية لإنتر ميلان 534 مليون يورو، ولاوتارو مارتينيز هو الأعلى قيمة بـ80 مليون يورو، ويليه نيكولو باريلا بـ70 مليون يورو.