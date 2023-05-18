رغم رباعية #السيتي.. #يويفا يعلن تأهل #ريال_مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا! 

وقع حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في "تويتر"، في خطأ كبير، بإعلانه طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل نهاية لقاء ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف النهائي.

وقبل ساعات من فوز مانشستر سيتي الكبير على ريال مدريد برباعية نظيفة، نشر "يويفا" على حسابه في "تويتر"، ملصق دعائي حول نهائي دوري أبطال أوروبا، أظهر أن طرفي المباراة هما ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

وجاءت التغريدة والملصق في إطار الإعلان عن مسابقة ينظمها الاتحاد الأوروبي، تتضمن الإجابة عن 5 أسئلة بشكل صحيح، للفوز بتذاكر المباراة النهائية المقرر إقامتها في إسطنبول، يوم 10 يونيو المقبل، قبل أن يحذفهما في وقت لاحق، خاصة بعد تأهل "السيتي" للنهائي، في أعقاب فوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 5-1

ومن المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة النهائية لدوري الأبطال، على ملعب أتاتورك في إسطنبول، يوم 10 يونيو المقبل، ضد إنتر ميلان الإيطالي، الذي تأهل على حساب غريمه ميلان، بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة 3 - 0.