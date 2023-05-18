جدة.. تفتيش 13 منشأة تجارية لضبط المتسترين في تجارة الإطارات وزيوت السيارات

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، جولات تفتيشية؛ للتحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر في قطاع تجارة الإطارات وزيوت السيارات بمحافظة جدة بناء على دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.

وشارك في الحملة الرقابية وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بأمانة محافظة جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأسفرت نتائج الحملة عن تفتيش 13 منشأة تجارية، وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوتها.

وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر التجاري إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.