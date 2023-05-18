السعودية والعراق تبحثان تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين، في جدة اليوم العلاقات الأخوية المتينة0

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك لاسيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية.

وناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالًا لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.