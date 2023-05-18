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فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة للمقيمين في #قطر
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الأخبار المحلية
فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة للمقيمين في #قطر
متابعات - الوئام
18 مايو 2023
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أعلن وزارة الحج، مساء الخميس، فتح تأشيرة الزيارة بغرض السياحة والعمرة للمقيمين في دولة قطر.
صحيفة الوئام الالكترونية
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