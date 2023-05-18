التعليم تعتمد إيفاد 109 معلمين للتدريس في الخارج #عاجل

اعتمدت وزارة التعليم إيفاد 109 معملين للتدريس في الخارج، كل حسب الجهة الموفد لها للعام الدراسي 1445.

صدر قرار وزير التعليم بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبناء على تنظيم المدارس السعودية في الخارج.

ووجه التعميم بمراعاة تكليف الموفدين في هذا القرار بحضور برنامج المهارات الأمنية والدبلوماسية (عن بعد) والمقدم من معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم ۱۱/۰۱/١٤٤٤هـ ، على أن تتواصل الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج مع الموفدين في هذا القرار لتنسيق آلية الحضور، علما بأن حضور البرنامج شرط إلزامي للإيفاد.

كما أكد أن مدة الإيفاد 4 أعوام دراسية فقط، ينهي بعدها الإيفاد وإن تأخرت مباشرة الموفد في العام الأول لأي سبب كان.

ولا يقبل الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي.