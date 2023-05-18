خطوات الاعتراض على نتيجة #حركة_النقل_الخارجي.. طريقة سهلة

خطوات الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي تشغل الآلاف من المعلمين في السعودية، بعد الإعلان رسميا عن النتيجة.

وأكدت وزارة التعليم، أنه لا عدول عن نتيجة حركة النقل الخارجي، مشيرة إلى فتح باب الاعتراض.

وغير متاح خيار العدول عن النقل في العام الحالي بعد ظهور النتيجة، لضمان عدم تأثر سير العملية التعليمية.

وأتاحت وزارة التعليم الاعتراض على النتيجة إلكترونياً من ذات النظام لمدة 5 أيام عمل بدءاً من الأحد القادم ١/١١/١٤٤٤ ولمدة 5 أيام تسهيلاً على المتقدمين والمتقدمات.

خطوات الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي:

- ‏الدخول للحساب في نظام نور

- خدمات شؤون المعلمين

- الاستعلام عن حركة النقل الخارجي

- متاح طلب اعتراض أسفل الاستعلام

- اعتماد الحركة سيكون في يوم 8-11-1444