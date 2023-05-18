زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف.. زفة عسكرية تبهج رواد “السوشيال ميديا”

لا تزال صور استعدادات ولي العهد الأردني الأمير الحسين على رجوة خالد السيف للزفاف المقرر في يونيو المقبل، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وضجت "السوشيال ميديا" اليوم بصور زفة عسكرية، أقامها منتسبون لأحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، بقرب زفاف الأمير الذي يشغل منصب مساعد قائد سرية في كتيبة المدرعات/2 الملكية، إحدى وحدات اللواء.

وشارك الأمير حسين رفاقه زملائه، بحضور الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، الاحتفال المبهج الذي تضمن فعاليات وفقرات مختلفة من التراث الأردني.

وهنأ قائد اللواء العميد الركن فؤاد علي العياصرة، ولي العهد بهذه المناسبة العزيزة، معربا باسمه وباسم منتسبي اللواء عن تقديرهم واعتزازهم.